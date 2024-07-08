Ім'я Руслана Багінського став відомим на увесь світ. Вже багато років український бренд головних уборів є номером один не лише в нашій країні, але й знаний та популярний в Європі та США.

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Doja Cat в кепі від Ruslan Baginskiy

Виконавиця зараз має концертний тур країнами Європи. У Мілані під час свого виступу, зірка вийшла на сцену у золотистому купальнику з блискучої тканини та білих чоботах на шнурівках. Її look доповнювали тілесні колготки в сіточку та вузькі окуляри.

Doja Cat любить епатажні образи, тож не дивно, що на сцені вона обирає замість сценічних образів відверті аутфіти. Та головною родзинкою її образу стало кепі білого кольору, яке вона придбала від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Для свого виступу зірка обрала лляний головний убір з мереживною зав’язкою. На сайті бренду кепі коштує понад 11 тисяч гривень. Прихильники співачки можуть придбати таке ж кепі, як у неї в білому кольорі чи бежевому.

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