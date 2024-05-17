Знамениті зірки все частіше обирають для себе вбрання від українських брендів. Стилісти відомих акторок, моделей чи співачок підбирають для них стильний одяг та аксесуари, шукаючи щось особливе саме від українських дизайнерів.

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Стилісти модного глянцю Harper’s Bazaar підібрали для акторки Моніки Беллуччі бездоганний головний убір, який сторив дизайнер зі Львова Руслан Багінський.

Образ Моніки Беллуччі

59-річна зірка одягнула крислатий капелюх-канотьє виготовлений з соломи чорного кольору. Цей головний убір став основним акцентом, який підкреслював мінімалістичний образ акторки.

Моніка Беллуччі одягнула обтислий лонгслів з вирізом на грудях. Аутфіт доповнило масивне кольє від Cartier та бездоганний макіяж. Кадри для бразильського номера Harper’s Bazaar вийшли чорно-білими, тож додали світлинам особливого шарму. На сайті бренду Ruslan Baginskiy капелюх коштує 1200 доларів.

Цієї весни капелюх від Руслана Багінського під час свого виступу з Кайлі Міноуг одягала Мадонна. Вона одягнула капелюх в ковбойському стилі чорного кольору, а от на відкриття художньої виставки картин свого сина Рокко співачка одягнула капелюх білого кольору, який також придбала в українського дизайнера.

Нещодавно бразильська модель Алессандра Амбросіо обрала для себе ковбойський солом’яний виріб жовтого кольору, в якому позувала в купальнику біля басейну.