Роуз Бертрам є першою моделлю з Бельгії, з'явилася на сторінках журналу "Sports Illustrated". Вона досить популярна у своїй країні. 29-річна манекенниця вирішила обрати для себе помпезну та яскраву сукню, тож зупинилася на вбранні від української марки.
Читайте також У символічній сорочці: Олена Зеленська привітала українців з Днем вишиванки
Образ Роуз Бертрам
Модель вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю, який проходить на Лазурному узбережжі Франції в червоній корсетній сукні з пишною спідницею від бренду WONÁ Concept. Виріб мав глибоке декольте, яке підкреслювало бюст Роуз.
Дівчина одягнула на шию кількаярусне коштовне намисто, зібрала волосся в зачіску та підкреслила образ ефектним макіяжем.
"Щоб втілити індивідуальний ескіз, розроблений спеціально для Роуз, разом працювала спеціально зібрана команда з 6 осіб: від дизайнера до швачок. Час для створення був дуже обмежений, тому команді довелося працювати додаткові вечори", - зазначили представники бренду.
Образи зірок на Каннському кінофестивалі
- Німецька модель Гайді Клум обрала для себе помпезне плаття багряного кольору від бренду Saiid Kobeisy з колекції весна-літо 2024.
- Наомі Кемпбелл повторила свій образ на червоній доріжці, який демонструвала ще в далекому 1996 році на показі Chanel. Тоді у липні Наомі Кемпбелл вийшла на подіум у чорній сукні, яку створив Карл Лагерфельд.