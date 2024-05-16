Роуз Бертрам является первой моделью из Бельгии, появилась на страницах журнала "Sports Illustrated". Она достаточно популярна в своей стране. 29-летняя манекенщица решила выбрать для себя помпезное и яркое платье, поэтому остановилась на наряде от украинской марки.

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Образ Роуз Бертрам

Модель вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля, который проходит на Лазурном побережье Франции в красном корсетном платье с пышной юбкой от бренда WONÁ Concept. Изделие имело глубокое декольте, которое подчеркивало бюст Роуз.

Девушка надела на шею многоярусное драгоценное ожерелье, собрала волосы в прическу и подчеркнула образ эффектным макияжем.

"Чтобы воплотить индивидуальный эскиз, разработанный специально для Роуз, вместе работала специально собранная команда из 6 человек: от дизайнера до швей. Время для создания было очень ограничено, поэтому команде пришлось работать дополнительные вечера", - отметили представители бренда.

Образы звезд на Каннском кинофестивале