Артистка сделала фото на фоне работ своего 23-летнего сына, которого она родила от британского режиссера Гая Ричи. В галерее в Майами Мадонна не только стильно выглядела в своем образе, но и довершила его невероятным головным убором, который создал дизайнер из Львова.

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Образ Мадонны

На персональную выставку сына певица пришла в зеленом костюме-тройке. Она надела жилетку, жакет и брюки. Образ певицы дополнили белые туфли-лодочки на каблуках и шляпа от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Мадонна выбрала для себя белую шляпу, которая невероятно подходила к ее образу. Исполнительница уже не впервые носит головной убор от львовского дизайнера. В ее арсенале головных уборов уже есть шляпы и кепи от талантливого Руслана Багинского.

Выставка картин называется "Pack A Punch" и состоит из 20 портретов бойцов муай-тай. Ими Рокко Ричи вдохновлялся во время недавней поездки в Таиланд.

На выставку Мадонна пришла вместе со своими приемными детьми. У нее есть своя дочь Лурдес и сын Рокко. Уже после развода с Гаем Ричи она удочерила Мерси Джеймс и двух девочек – Эстер и Стеллу в 2017 году.