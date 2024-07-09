Дочь Милы Йовович продолжает поражать сходством: девушка снялась для бренда Celine

16-летняя дочь известной голливудской актрисы Милы Йовович стала главной звездой рекламной кампании французского бренда Celine. Эвер Андерсон появилась на красивых кадрах и поразила сходством со своей звездной мамой.

Девушка предстала на серии снимков серии снимков "Portrait Of". Фотографии для нее делал креативный директор Модного дома Celine Эди Слиман. Он отвечал не только за позирование на кадрах, но и стиль одежды.

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Дочь Милы Йовович снялась для Celine

Эвер Габо в течение последних нескольких лет уверенно идет по стопам своей матери и снимается в кино и рекламных кампаниях известных брендов. Девушка имеет почти 600 тысяч подписчиков в инстаграме и почти миллион в тиктоке, поэтому является еще и инфлюенсеркой в социальных сетях.

На фотографиях для Celine Эвер Андерсон появилась в свитшоте, бомбере, кожаном жакете, топах и аксессуарах: украшениях на шее, сумкой и в головном уборе от бренда.

Добавим, что юная актриса уже сыграла молодую Наташу Романофф в фильме Marvel "Черная вдова", а также получила главную роль Венди в диснеевском приключенческом фильме "Питер Пэн и Венди".

Кроме того, Эвер является лицом и амбассадором модного итальянского бренда Miu Miu. Девушка уже успела сняться на обложке Vogue Bambini, Harper's Bazaar, Numero, Vanity Fair и многих других.

В сети поклонники всегда с большим восторгом оценивают новые модные доработки девушки и обращают внимание на то, насколько же Эвер похожа со своей звездной мамой Милой Йовович.