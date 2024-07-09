Девушка предстала на серии снимков серии снимков "Portrait Of". Фотографии для нее делал креативный директор Модного дома Celine Эди Слиман. Он отвечал не только за позирование на кадрах, но и стиль одежды.

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Дочь Милы Йовович снялась для Celine

Эвер Габо в течение последних нескольких лет уверенно идет по стопам своей матери и снимается в кино и рекламных кампаниях известных брендов. Девушка имеет почти 600 тысяч подписчиков в инстаграме и почти миллион в тиктоке, поэтому является еще и инфлюенсеркой в социальных сетях.

На фотографиях для Celine Эвер Андерсон появилась в свитшоте, бомбере, кожаном жакете, топах и аксессуарах: украшениях на шее, сумкой и в головном уборе от бренда.

Добавим, что юная актриса уже сыграла молодую Наташу Романофф в фильме Marvel "Черная вдова", а также получила главную роль Венди в диснеевском приключенческом фильме "Питер Пэн и Венди".

Кроме того, Эвер является лицом и амбассадором модного итальянского бренда Miu Miu. Девушка уже успела сняться на обложке Vogue Bambini, Harper's Bazaar, Numero, Vanity Fair и многих других.

В сети поклонники всегда с большим восторгом оценивают новые модные доработки девушки и обращают внимание на то, насколько же Эвер похожа со своей звездной мамой Милой Йовович.