Что интересно, Мелания Трамп появилась на обложке Vogue только единственный раз в 2005 году в свадебном платье, когда вышла замуж за миллиардера. На протяжении всех 4 лет Анна Винтур не приглашала на съемку Меланию Трамп и новой обложкой намекает, что не сделает этого и в дальнейшем в случае, если Дональд Трамп сможет победить в выборах.

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Джилл Байден на обложке Vogue

Фотографом первой леди США стала Энни Лейбовиц, которая фотографировала многих первых леди, в частности, Елену Зеленскую.

73-летняя жена действующего президента США позировала на обложке в минималистичном платье белого цвета от бренда Ralph Lauren с пуговицами, которое напоминало удлиненное пальто.

Стилисты уложили волосы в кудри, а визажисты нанесли естественный макияж. Джилл Байден лишь подчеркнула образ благодаря серьгам с голубыми камнями, которые служили эффектным акцентом в ее образе.

Для нового выпуска Vogue Джилл Байден предоставила фотографии из личного архива.

Августовская обложка с Джилл Байден появилась на обложке Vogue не просто так. 27 июня между Джо Байденом от Демократической партии и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом состоялись дебаты. Байдена обвинили в плохом выступлении, а Трамп оказался явным победителем дебатов – 60% считают, что он выступил лучше.

Главный редактор Vogue имеет сильное влияние на общество и прилагает определенные усилия, чтобы в выборах президента не победил Дональд Трамп, именно поэтому новый глянец вышел с Джилл Байден

Телеграмм-канал "Жирным шрифтом" отмечает, что во время избирательной кампании Винтур лично занималась стилем Хиллари Клинтон и привлекала десяток звезд и сотни тысяч долларов в ее поддержку.

Очевидно, этот раз Анна Винтур демонстрирует свою приверженность к действующему президенту США именно таким образом – поместив на обложку его жену. К примеру, Мишель Обама была трижды на главной странице издания, а Мелания Трамп – ни разу после того, как Дональд Трамп стал 45-м президентом США.

Анна Винтур является также основательницей известного Бала института костюмов Met Gala. На "Позднем шоу" с Джеймсом Корденом она рассказала, что никогда бы не пригласила на светское событие Дональда Трампа.