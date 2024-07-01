Самый младший сын певицы появился на свет 24 мая. Его назвали Алим. Джамала рассказывала, что беременность третьим ребенком была самой тяжелой. Несмотря на сильный токсикоз певица была активной: занималась благотворительностью, выступала на различных мероприятиях и даже снялась в невероятной фотосессии.

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Джамала в съемке для Vogue

Съемки для украинского глянца проходили в апреле, на 8 месяце беременности певицы. Стилисты подготовили для Джамалы красивые образы, которые ей невероятно подходили.

Красавица примерила на себе топ из полиамида и длинную юбку, которые удачно подчеркнули ее округлый живот. Наряд Джамала надела от известного бренда Jean Paul Gaultier. В фотостудии с серым фоном исполнительница позировала с распущенными волосами, искренне улыбаясь на камеру.



Эффектная фотосессия Джамалы / Фото Vogue

Сидя певица показала красивый образ в трикотажном платье с цветочными декорированиями от украинского бренда Anna October.



Модная фотосессия Джамалы / Фото Vogue

На кресле Джамала сидела в желтом вязаном топе от бренда JW Anderson, черных брюках и красных мюлях от дизайнера Алины Качаровской.



Стильная фотосессия Джамалы / Фото Vogue

Еще одно платье от Anna October Джамала примерила в светло-розовом цвете, добавив образу сексуальности благодаря открытым плечам.



Красивая фотосессия Джамалы / Фото Vogue

Издание Vogue отметило, что последние 2 года в жизни Джамалы оказались едва ли не самыми продуктивными в жизни. Она дала сотни интервью о войне в Украине международным СМИ. В 2022 году стала героиней документального фильма "Джамала: песни свободы". Говорила с мировыми лидерами о преступлениях российских военных, а во время благотворительных концертов по миру собрала более 100 миллионов долларов помощи украинцам.

Кроме того, альбом крымскотатарских песен QIRIM ("Крым"), который вошел в лонглист "Грэмми", получил Шевченковскую премию в этом году.