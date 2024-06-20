Последние 14 лет своей жизни немецкая активистка и оратор рассказывает немецкой молодежи правду о нацизме и Холокосте. Несмотря на свой почтенный возраст, она продолжает посещать школы и часто появляется на выступлениях, куда ее приглашают.

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Марго Фриндлер на обложке Vogue

На главной обложке женщина предстала в красном пальто с обеими брошами на воротнике. Марго сидела на кресле и мило улыбалась на камеру. Съемку провели в ботаническом саду, поэтому позади нее развевались разнообразные цветы и зелень.

На другом кадре 102-летняя женщина позировала в цветочном костюме голубого цвета с шелковым платком. Также стилисты подобрали для нее безупречный наряд, состоящий из шелковой блузы, розового жакета и черной юбки.

Кто такая Марго Фридлендер

Марго Фридлендер является одной из последних 5 людей, которые пережили и помнят Холокост. Женщина родилась в 1921 году в Берлине, в семье немецких евреев. Когда Гитлер взялся за власть, ей было 12 лет.

Семью Марго убили в Аушвице, а сама она выжила в лагере Терезиенштадт. В концлагере она встретила своего мужа, с которым вышла замуж после освобождения. Из Германии они переехали в Нью-Йорк, а когда муж умер в 1997 году, женщина в 88-летнем возрасте решила вернуться в свою родную страну.

Журналистка немецкого Vogue назвала Марго Фридлендер самым позитивным человеком среди всех, кого она знает. Главной силой женщина всегда считает любовь. В интервью журналистка также добавила, что у женщины есть важная черта – ответственность быть человеком.

"Она не позволяет себя перетянуть на любую сторону, ее единственная максима – любовь к людям", – отметили в издании.

Добавим, что в 2014 году Фонд Шварцкопфа основал Премию Марго Фридлендер – ежегодную награду в ее честь, призванную помочь молодым людям в борьбе с антисемитизмом и расизмом.