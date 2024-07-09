Дівчина постала на серії знімків серії знімків "Portrait Of". Фотографії для неї робив креативний директор Модного дому Celine Еді Сліман. Він відповідав не лише за позування на кадрах, але й стиль одягу.

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Донька Міли Йовович знялася для Celine

Евер Габо впродовж останніх кілька років впевнено йде по стопах своєї матері та знімається в кіно та рекламних кампаніях відомих брендів. Дівчина має майже 600 тисяч підписників в інстаграмі та майже мільйон у тіктоці, тож є ще й інфлюенсеркою у соціальних мережах.

На світлинах для Celine Евер Андерсон постала у світшоті, бомбері, шкіряному жакеті, топах та аксесуарах. Вона одягнула прикраси на шию, сумку та в головний убір від бренду.

Додамо, що юна акторка вже зіграла молоду Наташу Романофф у фільмі Marvel "Чорна вдова", а також отримала головну роль Венді у діснеївському пригодницькому фільмі "Пітер Пен і Венді".

Окрім того, Евер є обличчям та амбасадоркою модного італійського бренду Miu Miu. Дівчина вже встигла знятися на обкладинці Vogue Bambini, Harper's Bazaar, Numero, Vanity Fair та багатьох інших.

В мережі прихильники завжди з великим захопленням оцінюють нові модні доробки дівчини та звертають увагу на те, наскільки ж Евер схожа зі своєю зірковою матусею Мілою Йовович.