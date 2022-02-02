Эвер Андерсон позировала для обложек глянцев Vogue и W Magazine с мамой, а теперь часто позирует на съемках соло.

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В ноябре девушка подписала первый модельный контракт с брендом Miu Miu, а теперь не только снимается в рекламных глянцах, но и появляется на обложках глянца в нарядах от Модного дома.

На обложке глянца девушка позировала в профиль в свитере от Miu Miu. Также она примерила топ на бретельках с кожаным поясом и мини-юбку. Стилисты зачесали девушке волосы в пучок и оставили в минималистическом аутфите, не добавляя никаких украшений. Фотограф сделал для Эвы Андерсон черно-белые снимки.



Эвер Андерсон на обложке глянца Dust Magazine / Фото с инстаграма



Эвер Андерсон на обложке глянца Dust Magazine / Фото с инстаграма

В сети поклонники всегда с большим восхищением оценивают новые модные доработки девушки. Недавно весь мир прикипел к новым снимкам Эвер для кампейна Miu Miu. Фанаты Милы Йовович отметили, что девочка похожа со своей мамой как две капли воды.

Помимо моделинга, Эвер пошла по пути звездной мамочки, уделяя время кинематографу. Девочка уже снялась в блокбастере "Черная вдова" и получила главную роль в новом диснеевском фильме.