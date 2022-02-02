Евер Андресон позувада для обкладинок глянців Vogue та W Magazine з мамою, а тепер часто позує на зйомках соло.

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У листопаді дівчина підписала перший модельний контракт з брендом Miu Miu, а тепер не лише знімається у рекламних глянцях, але й постає на обкладинках глянцю у вбраннях від Модного дому.

На обкладинці глянцю дівчина позувала в профіль у светрі від Miu Miu. Також вона приміряла топ на бретельках зі шкіряним поясом та мініспідницю. Стилісти зачесали дівчині волосся в пучок та залишили в мінімалістичному аутфіті, не додаючи жодних прикрас. Фотограф зробив для Еви Андерсон чорно-білі знімки.



Евер Андерсон на обкладинці глянцю Dust Magazine / Фото з інстаграму



Евер Андерсон на обкладинці глянцю Dust Magazine / Фото з інстаграму

В мережі прихильники завжди з великим захопленням оцінюють нові модні доробки дівчини. Нещодавно увесь світ прикипів до нових знімків Евер для кампейну Miu Miu. Фанати Міли Йовович зазначили, що дівчинка схожа зі своєю мамою як дві краплі води.

Окрім моделінгу, Евер пішла шляхом зіркової матусі, приділяючи час кінематографу. Дівчинка вже знялася у блокбастері "Чорна вдова" та здобула головну роль у новому діснеївському фільмі.