Новий кампейн знімав британський фотограф Тайрон Лебон. Креативна директорка марки Міучча Прада запросила до зйомок відомих моделей та акторок.

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У новому вбранні для рекламної зйомки позувала модель Гейлі Бібер, акторка Емма Коррін, зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Ю-мі та донька знаменитої акторки Міли Йовович – 14-річна Евер Габо.

Юна красуня вже встигла покрасуватися на обкладинці глянців Jalous, Love, Vogue Bambini, Vogue Arabia. Восени 2021 року вона знялася у своїй першій рекламній кампанії, ставши обличчям жіночого вбрання Miu Miu.

Гейлі Бібер позувала у знакових речах марки – мініспідниці та сорочки з необробленими краями. Південнокорейська акторка позувала у багатошаровому топі та в шовковій сукні з бісерованими квітами. Емма Коррін приміряла бежевий аутфіт з жакетом та спідницею міді.

Дивіться рекламну зйомку зірок для Miu Miu

14-річна Евер Габо позувала у світло-коричневому костюмі. Під низ вона одягнула сіро-бежеву сорочку та джинсову жилетку. Стилісти довершили її аутфіт білими кросівками та чорною сумкою на ланцюжку.



Евер Габо у рекламній зйомці для Miu Miu / Фото з телеграм-каналу People Talk

У мережі вже порівнюють нові світлини Евер з її молодою мамою Мілою Йовович. Юна дівчинка вражає схожістю з матусею та також активно проявляє себе в модній індустрії та кінематографі.



Юна Міла Йовович у рекламній зйомці / Фото з телеграм-каналу People Talk