Новый кампейн снимал британский фотограф Тайрон Лебон. Креативный директор марки Миучча Прада пригласил к съемкам известных моделей и актрис.

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В новом наряде для рекламной съемки позировала модель Хейли Бибер, актриса Эмма Коррин, звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Ю-ми и дочь знаменитой актрисы Милы Йовович – 14-летняя Эвер Габо.

Юная красавица уже успела покрасоваться на обложке глянцев Jalous, Love, Vogue Bambini, Vogue Arabia. Осенью 2021 года она снялась в своей первой рекламной кампании, став лицом женского наряда Miu Miu.

Хейли Бибер позировала в знаковых вещах марки – мини-юбке и рубашке с необработанными краями. Южнокорейская актриса позировала в многослойном топе и шелковом платье с бисерованными цветами. Эмма Коррин примерила бежевый аутфит с жакетом и юбкой меди.

Смотрите рекламную съемку звезд для Miu Miu

14-летняя Эвер Габо позировала в светло-коричневом костюме. Под низ она надела серо-бежевую рубашку и джинсовую жилетку. Стилисты завершили ее аутфит белыми кроссовками и черной сумкой на цепочке.



Эвер Габо в рекламной съемке для Miu Miu / Фото с телеграм-канала People Talk

В сети уже сравнивают новые фотографии Эвер с ее молодой мамой Милой Йовович. Юная девочка поражает сходством с мамочкой и активно проявляет себя в модной индустрии и кинематографе.



Юна Мила Йовович в рекламной съемке / Фото из телеграм-канала People Talk