Долгожданный седьмой студийный альбом Бейонсе под названием Renaissance вышел сегодня, 29 июля. В него вошло 16 песен и стал первым сольным альбомом за последние 6 лет. Последней ее успешной пластинкой был альбом Lemonade, где она рассказала об изменах мужа Jay Z и за который получила Грэмми как "лучший прогрессивный R&B-альбом года".
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Следует ожидать, что ее новый альбом станет не менее успешным, чем предыдущий. А одноименным с альбомом клип уже совсем скоро поразит своих ярых поклонников. В сети доступны только тизер клипа и всего несколько кадров.
Тизер клипа Renaissance: смотреть онлайн
На одном из них сексуальная Бейонсе лежит на столе обнаженной всего в одной черной шубе из искусственного меха. Ее грудь заклеена наклейками в виде серебристых звезд, а на низу – крошечные трусики с металлическими подтяжками и камнями Swarovski. Именно они принадлежат украинскому бренду Natalia Fedner.
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Ранее Наталья Феднер создавала образы для съемок:
- певице Cardi B – она одевала ее в сетчатое платье для образа Мортыши Адамс на Хэллоуин в 2021 году;
- блоггершу Кайли Дженнер – ее золотистый бюстгальтер и юбочка стали главными в компайне косметики Kylie Skin.