Довгоочікуваний сьомий студійний альбом Бейонсе під назвою Renaissance вийшов сьогодні, 29 липня. У нього увійшло 16 пісень і він став першим сольним альбомом за останні 6 років. Останньою її успішною платівкою був альбом Lemonade, де вона розповіла про зради чоловіка Jay Z і за який отримала Греммі як "найкращий прогресивний R&B-альбом року".

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Варто очікувати, що її новий альбом стане не менш успішним, ніж попередній. А однойменним з альбомом кліп вже зовсім скоро вразить своїх найпалкіших шанувальників. Наразі в мережі доступний лише тизер кліпу та всього кілька кадрів.

Тизер кліпу Renaissance: дивитись онлайн

На одному з них сексуальна Бейонсе лежить на столі оголеною всього в одній чорній шубі з штучного хутра. Її груди заклеєні наліпками у вигляді сріблястих зірок, а на низу – крихітні трусики з металевими підтяжками та камінням Swarovski. Саме вони належать до українського бренду Natalia Fedner.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Українка та американські зірки

Зазначимо, що раніше Наталія Феднер створювала образи для зйомок: