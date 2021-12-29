В течение года Меган привлекала внимание фотографов яркими выходами. Для нее и ее бойфренда Колсона Бейкера все образы составляла стилист Мэйв Рэйли, которая также одевает Хейли Бибер и звезду "Элиты" Дану Паолу.

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В своем инстаграм-посте Мэйв упомянула лучшие, по ее мнению, выходы Меган Фокс на красную дорожку в 2021 году.

Премию iHeartRadio Awards звезда посетила в розовом атласном комбинезоне. Топ был украшен фирменными тонкими бантиками с камнями, а облегающие брюки завершали стильные разрезы внизу. Знаменитость дополнила свой образ волшебными туфлями-челноками от бренда Match & Match.



Роскошные выходы Меган Фокс / Фото Getty Images

На церемонии MTV Video Music Awards Меган отметилась откровенным появлением в прозрачном платье. Платье из телесного материала полностью просвечивалось, так что под ним можно было разглядеть белье актрисы и даже ее татуировки. Меган дополнила платье-невидимку босоножками на высоком каблуке золотистого цвета от бренда Jimmy Choo.



Роскошные выходы Меган Фокс / Фото из Getty Images

На афтерпате Меган примерила серебристое мини-платье с вырезом на животе от Dolce&Gabbana.



Роскошные выходы Меган Фокс / Фото из инстаграма

На вручение Billboard Music Awards – одной из самых престижных и значительных музыкальных наград в мире Меган Фокс появилась с Колсоном Бейкером в полупрозрачном платье Mugler с глубоким декольте и вырезами на талии.



Роскошные выходы Меган Фокс / Фото из инстаграма

А вот на популярное светское событие Met Gala Меган Фокс выбрала более скромный образ, однако не смогла отказаться от многочисленных вырезов. Американка надела длинное платье красного цвета от бренда Dundas. Наряд был украшен множеством мерцающих блесток, длинным шлейфом и глубоким разрезом на ноге.



Роскошные выходы Меган Фокс / Фото Getty Images

Особой изюминкой образа стала накладная челка и высокий хвост, переплетенный большим количеством нитей.