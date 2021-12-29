Впродовж року Меган привертала до себе увагу фотографів яскравими виходами. Для неї та її бойфренда Колсона Бейкера усі образи складала стилістка Мейв Рейлі, яка також одягає Гейлі Бібер та зірку "Еліти" Дану Паолу.

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У своєму інстаграм-дописі Мейв згадала найкращі, на її думку, виходи Меган Фокс на червону доріжку у 2021 році.

На премію iHeartRadio Awards завітала у рожевому атласному комбінезоні. Топ був оздоблений фірмовими тонкими бантиками з камінцями, а обтислі штани довершували стильні розрізи внизу. Знаменитість доповнила свій образ чарівними туфлями-човниками від бренду Match & Match.



Розкішні виходи Меган Фокс / Фото Getty Images

На церемонії MTV Video Music Awards Меган відзначилася відвертою появою в прозорій сукні. Сукня з тілесного матеріалу повністю просвічувалася, тож під нею можна було розгледіти білизну акторки та навіть її татуювання. Меган доповнила сукню-невидимку босоніжками на високих підборах золотистого кольору від бренду Jimmy Choo.



Розкішні виходи Меган Фокс / Фото з Getty Images

На афтепаті Меган приміряла сріблясту мінісукню з вирізом на животі від Dolce & Gabbana.



Розкішні виходи Меган Фокс / Фото з інстаграму

На вручення Billboard Music Awards – однієї з найпрестижніших та найзначніших музичних нагород у світі Меган Фокс з’явилася з Колсоном Бейкером у напівпрозорій сукні Mugler з глибоким декольте та вирізами на талії.



Розкішні виходи Меган Фокс / Фото з інстаграму

А от на популярну світську подію Met Gala Меган Фокс обрала дещо скромніший образ, втім таки не змогла відмовитися від численних вирізів. Американка одягнула довгу сукню червоного кольору від бренду Dundas. Вбрання було оздоблене безліччю мерехтливих блискіток, довгим шлейфом та глибоким розрізом на нозі.



Розкішні виходи Меган Фокс / Фото Getty Images

Особливою родзинкою образу став причіпний чубчик та високий хвіст, переплетений великою кількістю ниток.