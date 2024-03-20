Даша Квиткова часто публикует в своем инстаграме фотографии с фотосессий, но и не забывает о модных выходах, с которыми делится своей аудиторией. За аккаунтом блондинки следит почти 2 миллиона поклонников, поэтому девушки, которые интересуются модой, охотно вдохновляются образами известной инфлюенсерки.

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Образ Даши Квитковой

Для прогулки по Парижу блогер выбрала двухцветную футболку поло из трикотажа. Ее передняя сторона – белого цвета с черными рукавами и цветом, а задняя – сплошь черная.

Наряд знаменитость дополнила светло-голубыми широкими джинсами на высокой посадке. Джинсы и футболку Даша приобрела в магазине CHER'17, который основала инфлюенсерка Таня Парфильева.

Сверху Даша надела кожаную куртку шоколадного оттенка с воротником и большими декоративными карманами. Аутфит блондинка довершила сапогами-казаками в оттенке металлик.

Блогерша собрала волосы в хвост и дополнила look черными солнцезащитными очками и сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie, которая стоит 100 тысяч гривен.



Стильный образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера

Добавим, что Даша Квиткова хорошо разбирается в трендах, поэтому следя за ее инстаграм-профилем можно научиться, как правильно сочетать базовые вещи с трендами сезона.

Блогер не любит ярких и акцентных вещей. В ее гардеробе преобладают базовые цвета и качественные вещи из классического гардероба, которые хорошо сочетаются между собой. Чтобы аутфит был актуальным, Даша Квиткова грамотно добавляет в свои образы последние трендовые позиции.