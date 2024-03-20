Даша Квіткова часто публікує у своєму інстаграмі світлини з фотосесій, але й не забуває про модні виходи, з якими ділиться своєю аудиторією. За акаунтом білявки стежить майже 2 мільйони прихильників, тож дівчата, які цікавляться модою, залюбки надихаються образами відомої інфлюенсерки.

Дивіться також Королева Ранія одягнула светр-туніку, який давно вийшов з моди: цікаві фото

Образ Даші Квіткової

Для прогулянки Парижем блогерка обрала двоколірну футболку поло з трикотажу. Її передня сторона – білого кольору з чорними рукавами та кольором, а задня – суцільно чорна.

Вбрання знаменитість доповнила світло-блакитними широкими джинсами на високій посадці. Джинси та футболку Даша придбала в магазині CHER’17, який заснувала інфлюенсерка Таня Парфільєва.

Зверху Даша одягнула шкіряну куртку шоколадного відтінку з коміром та великими декоративними кишенями. Аутфіт білявка довершила чоботами-козаками у відтінку металік.

Блогерка зібрала волосся у хвіст та доповнила look чорними сонцезахисними окулярами та сумкою Bottega Veneta The Mini Jodie, яка коштує 100 тисяч гривень.



Стильний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

Додамо, що Даша Квіткова добре знається на трендах, тож слідкуючи за її інстаграм-профілем можна навчитися, як правильно поєднувати базові речі з трендами сезону.

Блогерка не любить яскравих та акцентних речей. У її гардеробі переважають базові кольори та якісні речі з класичного гардероба, які добре поєднуються між собою. Щоб аутфіт був актуальним, Даша Квіткова грамотно додає в свої образи останні трендові позиції.