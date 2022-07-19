С первых дней войны Даша Астафьева занималась волонтерством. Артистка продолжает помогать армии. Признается, что пока не готова к развитию карьеры и творчества.
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Как выиграть свитшот Даши Астафьевой
Сейчас на фронте есть не только мужчины, но и многие женщины, которые также постоянно нуждаются в поддержке. Они оставили семьи, детей и встали на защиту родной земли. Чтобы помочь защитницам Даша Астафьева выставила на аукцион свой свитшот с изображением собаки.
Цель этого аукциона – собрать средства для пошива женской военной формы, поскольку она имеет значение.
Условия аукциона
- Стартовая цена – 3 тысячи гривен.
- Минимальный шаг ставки – 300 гривен.
- Блиц-выкуп к завершению аукциона – 30 тысяч гривен.
- Конец аукциона – 21 июля в 19:00.
- Ставки нужно оставлять в комментариях ниже.
Для просмотра фото пролистывайте справа:
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