З перших днів війни Даша Астаф'єва займалася волонтерством. Артистка продовжує допомагати армії. Зізнається, що наразі не готова до розвитку кар'єри та творчості.
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Як виграти світшот Даші Астаф'євої
Зараз на фронті є не лише чоловіки, а й чимало жінок, які також постійно потребують підтримки. Вони залишили сім'ї, дітей і стали на захист рідної землі. Щоб допомогти захисницям Даша Астаф'єва виставила на аукціон свій світшот з зображенням собаки.
Мета цього аукціону – зібрати кошти на пошиття жіночої військової форми, оскільки вона має значення.
Умови аукціону
- Стартова ціна – 3 тисячі гривень.
- Мінімальний крок ставки – 300 гривень.
- Бліц-викуп до завершення аукціону – 30 тисяч гривень.
- Кінець аукціону – 21 липня о 19:00.
- Ставки потрібно залишати в коментарях під дописом нижче.
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