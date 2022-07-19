З перших днів війни Даша Астаф'єва займалася волонтерством. Артистка продовжує допомагати армії. Зізнається, що наразі не готова до розвитку кар'єри та творчості.

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Як виграти світшот Даші Астаф'євої

Зараз на фронті є не лише чоловіки, а й чимало жінок, які також постійно потребують підтримки. Вони залишили сім'ї, дітей і стали на захист рідної землі. Щоб допомогти захисницям Даша Астаф'єва виставила на аукціон свій світшот з зображенням собаки.

Мета цього аукціону – зібрати кошти на пошиття жіночої військової форми, оскільки вона має значення.

Умови аукціону

Стартова ціна – 3 тисячі гривень.

Мінімальний крок ставки – 300 гривень.

Бліц-викуп до завершення аукціону – 30 тисяч гривень.

Кінець аукціону – 21 липня о 19:00.

Ставки потрібно залишати в коментарях під дописом нижче.

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