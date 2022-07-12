ROXOLANA поділилась, що створила колекцію спеціально до свого благодійного туру, в який співачка вирушила 6 липня. Протягом двох тижнів артистка виступить в 11 містах України. 100% прибутку від туру буде передано на потреби Збройних сил України. А от щодо футболок, то на українське військо буде перераховано 30% від продажу. Ціна однієї речі складає 799 гривень.

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Де можна придбати футболки? З 8 липня колекція MustHave X ROXOLANA буде представлена в магазинах MustHave у Києві та Львові та інтернет-магазині. Відвідувачі туру також ексклюзивно зможуть придбати футболки під час концертів у Івано-Франківську, Мукачеві, Тернополі, Львові, Рівному, Стрию, Трускавці, Старокостянтинові, Хмельницькому, Вінниці й Житомирі.

На кожній зі стильних футболок є принт у вигляді фрази з пісні "Тримайся", яку ROXOLANA випустила на початку літа. Футболки є трьох кольорів: чорного, пастельно рожевого та салатового, а також формату "унісекс", тобто підійдуть як жінкам, так і чоловікам.

Коли я писала пісню "Тримайся", мені хотілося морально підтримати усіх українців – і тих, хто захищає нашу країну на фронті, і тих, хто робить все можливе у тилу, і людей, які через війну змушені були покинути свої домівки. Я щаслива, що меседж з пісні про взаємопідтримку і єднання отримав нове втілення в яскравій колекції чудового українського бренду. Даруючи таку футболку, ви можете навіть без слів висловити підтримку рідній людині і водночас допомогти нашим військовим. Носіть українське, слухайте українське, разом ми обов’язково переможемо!

– наголошує авторка композиції.



Благодійний дроп MustHave X ROXOLANA / Фото пресслужби

Співзасновниці бренду MustHave Анна Бец та Анастасія Дзюба додали, що з початку повномасштабної війни адаптували роботу свого виробництва під відшиття військової амуніції для ЗСУ. Але вони продовжують створювати нові колекції, тому колаборація з ROXOLANA є для них справді особливою.

"Це про те, що зараз є надважливим для кожного – триматися заради себе, коханих та перемоги України. Вона є символом єднання українців в тилу і на фронті і ми знаємо, наскільки необхідно чути тепле "тримайся". Віримо, що спільний дроп MustHave та ROXOLANA нагадуватиме про внутрішню силу та стійкість, яка притаманна нашій сміливій нації", – коментують представниці бренду.



Ціна футболки – майже 800 гривень / Фото пресслужби



30% з продажу підуть на потреби ЗСУ / Фото пресслужби