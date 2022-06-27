Україна продовжує потерпати від російських окупантів, які безжально обстрілюють та бомблять міста. Від цього страждає не лише інфраструктура, але в першу чергу люди, які отримують поранення.

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Саме тому Акторський благодійний аукціон збирає кошти для п’ятьох карет швидкої допомоги, які рятуватимуть людям життя.

Акторка Ольга Сумська віддала на аукціон вишиванку борщівку ручної роботи з оригінальним орнаментом. Знаменитість розповіла, що купувала цю річ у містя Яремче. Вишиванка виконана вручну місцевими майстринями.

Вірю, що вона принесе радість та щастя її майбутній власниці! Розмір сорочки-М/L. Усі кошти від продажу підуть на придбання машини швидкої допомоги. Долучайтеся, друзі,

– написала Сумська.

Стартова ціна сорочки – 5 тисяч гривень, а мінімальний крок – 500 гривень. Аукціон триватиме до вівторка, 28 червня. Наразі користувачі запропонували за сорочку найбільшу ставку у розмірі 11 тисяч гривень.

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До благодійного аукціону акторів приєднався Тарас Цимбалюк, який виставив штани з нового сезону серіалу "Кріпосна". Анна Саліванчук віддала на аукціон свою улюблену сукню, у якій відзняли 14 сезонів серіалу "Одного разу під Полтавою". Її продали за 5 400 гривень. Арам Арзуманян на благодійність виставив досить цікавий лот – пляшку напою "Коньяк. НАШ" з фільму "Скажене весілля". Напій продали за 5 500 гривень.

Ольга Сумська підтримує Україну та всіх українців. Їй часто дорікають за те, що її донька Антоніна Паперна відсиджується в Росії та замовчує війну, втім акторка не приховує, що позиція її доньки – "болюче питання" в родині.

Українська акторка Ольга Сумська досі залишається в Києві, що перебуває під частими обстрілами агресора.

"Я розумію, що залишатися у столиці небезпечно, але прилітає по всій Україні, а за кордон без чоловіка ми з донькою не поїдемо. Віталій за віком ще має залишатися в Україні в цій ситуації", – пояснила артистка.