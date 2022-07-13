Номер доступен для загрузки на сайте Elle.ua, а посвятили его всем представителям информационного и креативного фронтов.

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Жить! Бороться! Побеждать! Именно такие вызовы предстали сегодня перед всеми украинцами. Мы посвятили этот номер тем, кто сейчас защищает Родину на информационном и креативном фронтах. А еще – упорным личным победам каждого гражданина, добываемых каждый день. Это продвижение чрезвычайно важно, поэтому делаем все, чтобы постоянно это чувствовать. Все будет Украина!

– говорят в издании.

На обложке мы видим часть желтого здания на фоне голубого неба, а с балкона взлетает голубь, символизирующий мир.



Обложка нового digital-номера Elle Ukraine / Фото из инстаграмма журнала

Другие обложки Elle Ukraine во время войны

Отметим, что дизайнером обложки стала Yulya Portareskul, ранее создавшая еще одну обложку для мартовского digital-журнала в патриотических мотивах.



Мартовский digital-выпуск Elle / Фото с инстаграмма дизайнера

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину журнал выпустил еще одну знаковую обложку – в апрельском глянце они показали разрушенный центр Харькова, где изображены тени выехавших или погибших в городе людей.



Новая обложка украинского Elle / Фото из инстаграмма