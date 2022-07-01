Даша Астафьева зажгла вышиванку за 52 тысячи гривен, которую одевают звезды в Голливуде

Украинский секс-символ Даша Астафьева на протяжении всей полномасштабной войны осталась в Киеве. Сейчас женщина дает интервью и примеряет вещи, которые все знают в мире. К примеру, вышиванку от украинского бренда Vita Kin.

На новом снимке, который звезда распространила в инстаграм-сторисе, Даша позирует в темной вышиванке на длинный рукав с цветочными орнаментами. Свой кежуал-образ с этномотивами модель дополнила короткими джинсовыми шортами, карамельной сумочкой, очками, серьгами-колосками от BEVZA и ботинками.

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"Люблю тебя, Вита Кин", – подписала селфи-фото в зеркале Астафьева.



Даша Астафьева в вышиванке Виты Кин / Скриншот из инстаграмма



Даша Астафьева заодно высказалась о россиянах / Скриншот из инстаграмма

Отметим, что на официальном сайте Вити Кин вышиванка на Даше стоит 1500 долларов (около 52 тысяч гривен) . Это элитный бренд вышиванок, который одевают известные украинские звезды и звезды Голливуда. В частности, образы Vita Kin примеряли Дита фон Тиз, Деми Мур, Джамала, Катя Осадча и другие.



Вышиванка от Vita Kin, которую одела Астафьева / Скриншот с официального сайта

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Даша Астафьева не уезжала из Украины, поскольку активно волонтерила для нужд ВСУ и ТРО. В большинстве своем она помогала на кухне, готовя обеды с другими волонтерами. Григорий Решетник даже шутил, что она может стать следующей "Холостячкой", ведь женщина стала воплощением настоящей украинской мечты мужчин.