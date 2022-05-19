Знаменитая украинская дизайнер Вита Кин, основательница одноименного бренда, создавшая линию одежды Vyshyvanka by Vita Kin, основой которой стали наряды, декорированные контрастной вышивкой, стала приглашенной дизайнером для создания коллекции для люксового бренда Gucci.

Читайте также Юлия Магдич создала патриотическую коллекцию вышиванок в сине-желтых цветах: роскошные фото

Вита Кин представила капсульные элементы гардероба в коллаборации с Gucci Vault – отдельной платформой итальянского Модного дома, продающего архивные и винтажные вещи. В капсулу вошли платья, дополненные национальными орнаментами и узорами.



Вита Кин создала коллекцию для Gucci / Фото из инстаграммы

О точной дате выхода коллекции еще не говорят, впрочем, Gucci Vault отмечают, что полностью коллекции стоит ожидать летом.



Вита Кин создала коллекцию для Gucci / Фото из инстаграммы

Бренд уже представил первые фото из лукбука. Съемками занимался намибийско-германский фотограф Макс Зидентопф, часто сотрудничающий с Gucci. Стилизовала фотосессию Алекс Гаррингтон, работающая со знаменитостями, в частности Рианной, Билли Айлиш, Кендалл Дженнер.

Вместе с тизером совместной коллекции из Vita Kin итальянский бренд анонсировал релиз винтажной сумки Gucci Blondie. Приобрести его можно уже сегодня, 19 мая.



Вита Кин создала коллекцию для Gucci / Фото из инстаграммы

Что известно о дизайнере Виту Кин

В 2014 году дизайнер придумала вышиванки, которые очень быстро стали настоящим инстаграмм-феноменом. В 2015 году эти вышиванки The Wall Street Journal назвал самыми популярными летними платьями года. Вышиванки появлялись в главных глянцевых журналах мира. На Net-a-Porter весь запас вышиванок раскупили за полчаса.



Дизайнер Вита Кин / Фото из инстаграммы

Дизайнер Вита Кин приобрела всемирную известность благодаря своей коллекции оригинальных вышиванок, получившей название VYSHYVANKA BY VITA KIN. Аутентичные платья, блузы и комбинезоны произвели фурор среди киевских модниц и не только.

В вышиванках от украинской дизайнерки появлялась Деми Мур, редактор японского Vogue Анна Делло Руссо, муза Дольче Габбана Джованна Батталья, королева Нидерландов Максима, Дита фон Тиз, флоренс Уэлч.

Среди украинских знаменитостей, в вышиванках от дизайнера появлялась Марина Порошенко и первая леди Елена Зеленская, Маша Ефросинина, Джамала, Катя Осадча и многие другие звезды.