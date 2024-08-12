Спортсменка любит стильно одеваться. В ее гардеробе есть немало красивых женских нарядов, которые подчеркивают ее красоту и стройную фигуру. 23-летняя киевлянка часто примеряет на себе красивые наряды от люксовых брендов.

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Двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр после поражения на Олимпийских играх в Париже вернулась в Украину с командой, а затем отправилась в Грецию на отдых.

Роскошный образ Дарьи Билодид

Блондинка предстала перед камерой в стильном костюме, который состоял из белоснежной жилетки и бермудов в вертикальную тонкую полоску. Жилетка была короткой, поэтому подчеркивала стройную талию спортсменки.

Свой образ Дарья довершила мюлями белого цвета с красивым остроносым сердечком от известного бренда Alaia. Дзюдоистка зачесала волосы в пучок, надела аксессуары и солнцезащитные часы и довершила свой образ белоснежной сумкой от модного люксового бренда Chanel.

Дарья любит сумки от премиальных брендов, поэтому в ее коллекции есть немало изделий от многих известных марок.

Что известно о поражении Билодид на Олимпийских играх

Украинская дзюдоистка не смогла выиграть медаль, проиграв в 1/8 финала японской спортсменке Харуци Фунакубо, которая позже выиграла "бронзу".

Во время поединка с японской дзюдоисткой, Билодид получила три шидо и уступила досрочно.