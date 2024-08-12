Спортсменка любить стильно одягатися. У її гардеробі є чимало красивих жіночих вбрань, які підкреслюють її красу та струнку фігуру. 23-річна киянка часто приміряє на собі красиве вбрання від люксових брендів.

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Дворазова чемпіонка світу і бронзова призерка Олімпійських ігор після поразки на Олімпійських іграх у Парижі повернулася в Україну з командою, а згодом відправилася до Греції на відпочинок.

Розкішний образ Дарії Білодід

Білявка постала перед камерою у стильному костюмі, який складався з білосніжної жилетки та бермудів у вертикальну тонку смужку. Жилетка була короткою, тож підкреслювала струнку талію спортсменки.

Свій образ Дарія довершила мюлями білого кольору з красивим гостроносим сердечком від відомого бренду Alaia. Дзюдоїстка зачесала волосся в пучок, одягнула аксесуари та сонцезахисний годинник і довершила свій образ білосніжною сумкою від модного люксового бренду Chanel.

Дарія любить сумки від преміальних брендів, тож у її колекції є чимало виробів від багатьох відомих марок.

Що відомо про поразку Білодід на Олімпійських іграх

Українська дзюдоїстка не змогла виграти медаль, програвши в 1/8 фіналу японській спортсменці Харуці Фунакубо, яка пізніше виграла "бронзу".

Під час поєдинку з японською дзюдоїсткою, Білодід отримала три шидо та поступилася достроково.