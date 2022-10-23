Цветные свитера могут легко спасти от осенней хандры. Бренды представили насыщенные оттенки: синий, баклажанный, сиреневый.

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Некоторые бренды показали неоновые цвета – яркий розовый и желтый, сочетавшиеся с кожаными брюками.

Бренды Chloe и Gabriela Hearst представили тёплые оттенки желтого, оранжевого и красного.

Дизайнеры советуют свитера из грубой кожи носить с кожаными юбками меди или в тандеме с юбками, образующими трикотажный комплект. Prada и Versace сделали ставку в своих коллекциях на абстрактные принты.

Не забывайте об однотонных ярких свитерах. Chanel представили нежные розовые свитера, а Michael Kors Collection создали total look в желтом цвете, состоящем из свитера с горловиной, пальто и сумки.



Стильные свитера на осень / Фото с Vogue



Стильные свитера на осень / Фото с Vogue



Стильные свитера на осень / Фото с Vogue



Стильные свитера на осень / Фото с Vogue



Стильные свитера на осень / Фото с Vogue



Стильные свитера на осень / Фото с Vogue