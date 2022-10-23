Кольорові светри можуть легко врятувати від осінньої хандри. Бренди презентували насичені відтінки: синій, баклажановий, бузковий.

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Деякі бренди показали неонові кольори – яскравий рожевий та жовтий, які поєднували зі шкіряними штанами.

Бренди Chloe та Gabriela Hearst представили теплі відтінки жовтого, помаранчевого й червоного.

Дизайнери радять светри з грубої шкіри носити зі шкіряними спідницями міді, або в тандемі зі спідницями, що утворюють трикотажний комплект. Prada й Versace зробили ставку у своїх колекціях на абстрактні принти.

Не забувайте про однотонні яскраві светри. Chanel представили ніжні рожеві светри, а Michael Kors Collection створили total look в жовтому кольорі, який складається зі светру з горловиною, пальта і сумки.



Стильні светри на осінь / Фото з Vogue



Стильні светри на осінь / Фото з Vogue



Стильні светри на осінь / Фото з Vogue



Стильні светри на осінь / Фото з Vogue



Стильні светри на осінь / Фото з Vogue



Стильні светри на осінь / Фото з Vogue