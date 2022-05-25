Уже 8 дней Каннский кинофестиваль принимает на красной дорожке известнейших знаменитостей. В этом году можно заметить на Лазурном берегу множество гостей, которые демонстрируют перед фотографами свою поддержку Украине.

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В сине-желтых образах на красной дорожке появилась актриса Тильда Свинтон, а вот главный герой сериала "Игра в кальмара" дополнил свой белоснежный пиджак голубовато-желтым платком. Украинская модель Алина Байкова вышла на красную дорожку с украинским флагом, а вот Евгения Гордиенко составила свой светский выход из цветов национального флага Украины – синего и желтого.

Кто такая Евгения Гордиенко – автор первой в СНГ книги по influence-маркетингу: "Как правильно работать с блоггерами", соучредитель продюсерского центра для блоггеров, экс-маркетолог Nike, спикер TEDx и Synergy Digital Forum.

Образ Евгении Гордиенко

На красную дорожку Евгения вышла в синем платье бюстье винилового синего цвета. Инфлюэнсерша дополнила изделие желтой сумкой Jacquemus. Блондинка подчеркнула взгляд синими тенями и завершила look украшениями от ювелирного бренда Teilor.



Евгения Гордиенко в Каннах / Фото с Getty Images

В сине-желтом образе инфлюэнсерша появилась уже во второй раз. Перед этим она дебютировала на красной дорожке в синем шелковом платье, которое завершала желтый цветок и сумка. Евгения Гориенко говорит, что ее образы сформированы неспроста. Сине-желтыми цветами она хочет привлечь внимание многих людей.

Дебютировала на Каннском фестивале. Каждый мой выход на красную дорожку и каждый образ – способ привлечь внимание международного сообщества к ситуации в Украине и не быть безразличными,

– отметила знаменитость.



Евгения Гордиенко в Каннах / Фото из инстаграммы

В преддверии Евгения Гордиенко держала самую престижную в мире премию инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards (WIBA).

"Я благодарна вам за доверие и за эту награду. Но эта победа не обо мне. Она о моей родной стране, которую я презентую, Украине, и я не могу молчать. Я не могу говорить ни о чем другом, как призывать каждого за вас рассказывать об ужасах, которые Россия творит в Украине, и способствовать окончанию войны.Каждый из вас — настоящий лидер мнений в своей стране, все вместе присутствуют — мы имеем аудиторию более 100 миллионов подписчиков, а это значит, что наш голос может быть услышан во всем мире, и мы можем использовать его для помощи пострадавшим от войны детям. Я призываю каждого из вас не быть безразличными, ведь это касается каждого. Спасибо", – отметила Евгения.



Евгения Гордиенко в Каннах / Фото с Getty Images