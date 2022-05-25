Вже 8 днів Каннський кінофестиваль приймає на червоній доріжці найвідоміших знаменитостей. Цього року можна помітити на Лазуровому березі величезну кількість гостей, які демонструють перед фотографами свою підтримку Україні.

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У синьо-жовтих образах на червоній доріжці з’явилася акторка Тільда Свінтон, а от головний герой серіалу "Гра в кальмара" доповнив свій білосніжний піджак блакитно-жовтою хустиною. Українська модель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку з українським прапором, а от Євгенія Гордієнку склала свій світський вихід з кольорів національного прапора України – синього та жовтого.

Хто така Євгенія Гордієнко – автор першої в СНД книги з influence-маркетингу: "Як правильно працювати з блогерами", співзасновниця продюсерського центру для блогерів, екс-маркетолог Nike, спікер TEDx і Synergy Digital Forum.

Образ Євгенії Гордієнко

На червону доріжку Євгенія вийшла у синій сукні бюстьє вінілового синього кольору. Інфлюенсерка доповнила виріб жовтою сумкою Jacquemus. Білявка підкреслила погляд синіми тінями та довершила look прикрасами від ювелірного бренду Teilor.



Євгенія Гордієнко в Каннах / Фото з Getty Images

У синьо-жовтому образі інфлюенсерка з’явилася вже вдруге. Перед цим вона дебютувала на червоній доріжці у синій шовковій сукні, яку довершувала жовта квітка та сумка. Євгенія Горієнко каже, що її образи сформовані неспроста. Синьо-жовтими кольорами вона хоче привернути увагу багатьох людей.

Дебютувала на Каннскому фестивалі. Кожен мій вихід на червону доріжку і кожен образ – спосіб привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в Україні і не бути байдужими,

– зазначила знаменитість.



Євгенія Гордієнко в Каннах / Фото з інстаграму

Напередодні Євгенія Гордієнко тримала найпрестижнішу у світі премію інфлюенсерів World Influencers and Bloggers Awards (WIBA).

"Я надзвичайно вдячна вам за довіру і за цю нагороду. Та ця перемога не про мене. Вона про мою рідну країну, яку я презентую, Україну, і я не можу мовчати. Я не можу говорити ні про що інше, як закликати кожного за вас розповідати про жахіття, які Росія чинить в Україні, і сприяти закінченню війни. Кожен з вас — справжній лідер думок у своїй країні, усі разом присутні — ми маємо аудиторію у більш ніш 100 мільйонів підписників, а це означає, що наш голос може бути почутий у всьому світі, і ми можемо використати його для допомоги постраждалим від війни дітям. Я закликаю кожного з вас не бути байдужими, адже це стосується кожного. Дякую", – зазначила Євгенія.



Євгенія Гордієнко в Каннах / Фото з Getty Images