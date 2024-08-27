Девушкам со светлым цветом волос подходят почти все цвета одежды, которые им будут подходить, пишет Fashion 24. Сеть переполнена фотографиями и образами в различных цветных монохромных или ахроматических аутфитах, которые идеально смотрятся на блондинках.

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Но несмотря на все, есть определенный перечень цветов, которые однозначно им идут к лицу больше, чем девушкам с черным или русым цветом волос. Стилисты определили 5 цветов, которые обязательно должны быть в гардеробе у блондинок.

Голубой

Нежно-голубые оттенки прекрасно подчеркивают светлые волосы и красоту девушек блондинок. Надевайте вещи в голубом цвете ближе к лицу – это могут быть блузы, футболки, рубашки или майки. Если у вас еще и голубые глаза, то этот цвет должен быть мастхэвом в вашем гардеробе.

Черный

Базовый черный цвет является универсальным и подходит девушкам с любым цветом волос, впрочем именно блондинкам подходит лучше, потому что создает выгодный контраст с белыми волосами.

Белый

Замечательный белый цвет идеально подходит девушкам блондинкам, особенно, если одеться в монохромный аутфит. Белый наряд всегда выглядит изысканно и красиво, поэтому советуем обращать внимание именно на такие вещи.

Розовый

Девичий розовый цвет создает довольно миловидный эффект в образах девушек со светлым цветом волос. Блондинки любят одевать розовые костюмы или платья, потому что они действительно им невероятно подходят. По желанию – можете добавлять в свой гардероб любой наряд розового цвета – от базовых вещей до обуви или сумок.

Красный

На блондинках красный цвет имеет особый эффект. Он хорошо подходит к внешности и красиво оттеняет белый цвет волос. Выбирайте кроме красного также гранатовый или бордовый, который будет оттенком №1 этой осенью.