Дівчатам зі світлим кольором волосся пасують майже всі кольори вбрання, які їм будуть личити, пише Fashion 24. Мережа переповнена світлинами та образами в різноманітних кольорових монохромних чи ахроматичних аутфітах, які ідеально виглядають на блондинках.

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Та попри все, є певний перелік кольорів, які однозначно їм йдуть до лиця більше, ніж дівчатам з чорним чи русявим кольором волосся. Стилісти визначили 5 кольорів, які обов’язково мають бути в гардеробі у блондинок.

Блакитний

Ніжно-блакитні відтінки чудово підкреслюють світле волосся та красу дівчат білявок. Одягайте речі в блакитному кольорі ближче до обличчя – це можуть бути блузи, футболки, сорочки чи майки. Якщо у вас ще й блакитні очі, то цей колір має бути мастхевом у вашому гардеробі.

Чорний

Базовий чорний колір є універсальний та пасує дівчатам з будь-яким кольором волосся, втім саме блондинкам пасує найкраще, бо створює вигідний контраст з білим волоссям.

Білий

Чудовий білий колір ідеально пасує дівчатам блондинкам, особливо, якщо одягнутися в монохромний аутфіт. Біле вбрання завжди виглядає вишукано та красиво, тому радимо звертати увагу саме на такі речі.

Рожевий

Дівочий рожевий колір створює доволі миловидний ефект в образах дівчат зі світлим кольором волосся. Білявки люблять одягати рожеві костюми чи сукні, бо вони дійсно їм неймовірно личать. За бажанням – можете додавати у свій гардероб будь-яке вбрання рожевого кольору – від базових речей до взуття чи сумок.

Червоний

На білявках червоний колір має особливий ефект. Він добре пасує до зовнішності та красиво відтіняє білий колір волосся. Обирайте крім червоного також гранатовий чи бордовий, який буде відтінком №1 цієї осені.