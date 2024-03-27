5 цветов одежды, которые обожают все француженки: попробуйте их также добавить в свой гардероб
Источник:Who What Wear
Француженки уже давно считаются иконами стиля, поэтому они служат вдохновением для многих девушек. Кроме базового наряда, который они обожают, модницы выбирают для себя спокойные оттенки, которые идеально вписываются в их гардероб.
В основном, французскую эстетику часто изображают как такую, которая сосредоточена на главных базовых вещах и нейтральной палитре. Безусловно, это является правдой. Впрочем некоторые парижанки несмотря на свою любовь к классическим и повседневным вещам, охотно оставляют место для цветного наряда.
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Трендовые цвета, которые носят француженки
Fashion-эксперты исследовали их новейшие образы и нашли 5 четких цветовых тенденций, которые выглядят довольно элегантно.
Бледно-желтый
Французские женщины в этом сезоне делают ставку на оттенок сливочного масла. Такой цвет выглядит богато и сдержанно. Этот приглушенный тон работает с классическими нарядами, так же как и все остальные нейтральные оттенки.
Насыщенный коричневый
Коричневый цвет – это один из главных трендов, который был в моде в прошлом году. Впрочем француженки уже давно носят этот универсальный цвет, который подтверждает его актуальность в 2024 году. Модницы используют этот оттенок, как мягкую альтернативу черному или темно-синему.
Холодный серый
Монохромный серый наряд был основой эстетики в 2023 году и продолжает быть популярным. Это на своих примерах показывают модные французские девушки. Чтобы ваш образ был целостным, продолжайте сочетать в одном аутфите серые тона. А если хотите добавить немного цвета – дополните образ любой вещью красного цвета.
Огненный красный
Парижанки не отстают от модных трендов и знают, что красный сейчас является суперпопулярным. Выбирайте для своего аутфита любой наряд – от красного свитера и красных колготок.
Оливковый
Если выбирать любой оттенок зеленого, то француженки единогласно остановятся на оливковом. Он является идеальным цветом для создания базовых и классических аутфитов.
Какие принты будут популярными в 2024 году
С актуальными цветами, которые носят француженки – разобрались. Впрочем наряды кроме оттенков имеют еще одно разветвление – и это принты. В этом сезоне в моде будет цветочный принт, клетчатый, шахматный, анималистический и вертикальные полосы. Больше информации и фото образов с показов ищите в нашем материале.