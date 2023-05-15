Вы уже могли заметить, как иногда эффектно смотрятся в своих образах знаменитости. Это все заслуга не только качественных вещей, но и удачного цветового сочетания. Некоторые комбинации всегда выдержат испытание временем, другие же относятся к трендовым тонам этого сезона.

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Коричневый + золото

Много лет коричневый цвет считался устаревшим, но после того, как он появился почти во всех коллекциях бренда в этом году, он снова стал модным. Изысканно коричневый цвет смотрится в паре с золотом.

Голубой + желтый

Сочетайте в своем образе пудровые, мягкие голубые тона с нежным желтым цветом и тогда ваш образ станет безупречным.

Шалфей + бежевый

Эти цвета смотрятся вместе очень благородно и прекрасно дополняют друг друга.

Черный+белый

Среди всех цветовых комбинаций трудно найти ту, которая пройдет испытание порой лучше, чем сочетание белого и черного. Белый летом выглядит очень свежо, так что вам стоит только добавить черную обувь или сумку.

Розовый+красный

Раньше модницы пытались избегать сочетания розового и красного, впрочем, сейчас такое сочетание довольно популярно.