Все мы знаем, какую важную роль в наших аутфитах играют цвета, пишет 24 Канал. Вы можете проявлять свой стиль через любые яркие цвета, но основа вашего гардероба должа состоять из 5 главных цветов.

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Вы можете не любить классический гардероб, но у вас точно должны быть наряды черного, белого, серого, бежевого и коричневого цвета, которые будут составлять основу вашего гардероба. Простейшие решения по образу и вневременным правилам оправдывают себя лучше всего.

Основные цвета должны составлять как минимум треть содержимого вашего шкафа. В противном случае вы всегда будете иметь проблему с тем, чтобы подобрать подходящий наряд.

Черный

В 1926 году Коко Шанель умышленно надела на бал простое черное платье, и это стало настоящим переворотом. С этого времени черный цвет стал квинтэссенцией элегантности. Сегодня просто невозможно вообразить гардероб без черного цвета.

Черные брюки сделают силуэт более стройным, а черное платье подойдет для любой ситуации. Черный хорошо сочетается с белым, кремовым, бежевым и серым цветом.

Белый

Самая элегантная первая леди в истории США Жаклин Кеннеди обожала белый цвет. Она всегда говорила, что белые блузки и свитера делают ее лицо светлее. Оттенки белого работают как осветительная пудра и оживляют любой образ. Белый цвет является хорошим фоном и дополнением ко всем без исключения цветам.

Серый

Этот щекотливый и спокойный цвет можно легко совмещать со многими другими. Благодаря своей нейтральности он может являться элементом бесчисленного количества удачных образов.

Бежевый

Одежду бежевого цвета очень любили Мэрилин Монро и Одри Гепберн. Этот цвет имеет одно преимущество – он всегда смотрится роскошно.

Коричневый

Этот цвет считается благородным. По прогнозам Vogue коричневый имеет все шансы стать самым популярным цветом года. Одежда и коричневые аксессуары и его оттенков представили почти все бренды на Неделях моды.

Цвет принадлежит к универсальным цветам, поэтому ему найдется место в вашем гардеробе летом. Это может быть жакет, футболка, балетки, сумка или очки.