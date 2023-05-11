Всі ми знаємо, яку важливу роль в наших аутфітах відіграють кольори, пише 24 Канал. Ви можете проявляти свій стиль через будь-які яскраві кольори, але кістяк вашого гардеробу має складатися з 5 головних кольорів.

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Ви можете не любити класичний гардероб, але у вас точно мають бути вбрання чорного, білого, сірого, бежевого та коричневого кольору, які складатимуть основу вашого гардероба. Найпростіші рішення щодо образу та позачасові правила виправдовують себе найкраще.

Основні кольори мусять становити, як мінімум, третину вмісту вашої шафи. В іншому випадку ви завжди будете мати проблему з тим, щоб підібрати відповідне вбрання.

Чорний

1926 року Коко Шанель зумисне одягнула на бал просту чорну сукню, і це стало справжнім переворотом. З того часу чорний колір став квінтесенцією елегантності. Сьогодні просто неможливо уявити гардероб без чорного кольору.

Чорні штани зроблять силует стрункішим, а чорна сукня підійде для будь-якої ситуації. Чорний гарно поєднується з білим, кремовим, бежевим та сірим кольором.

Білий

Найелегантніша перша леді в історії США Жаклін Кеннеді обожнювала білий колір. Вона завжди казала, що білі блузки та светри роблять її обличчя світлішим. Відтінки білого працюють як освітлююча пудра і оживляють будь-який образ. Білий колір є хорошим тлом і доповненням до всіх без винятку кольорів.

Сірий

Цей делікатний і спокійний колір можна легко поєднувати з багатьма іншими. Завдяки своїй нейтральності він може бути елементом незліченної кількості вдалих образів.

Бежевий

Одяг бежевого кольору дуже любили Мерилін Монро та Одрі Гепберн. Цей колір має одну перевагу – він завжди виглядає розкішно.

Коричневий

Цей колір вважається благородним. За прогнозами Vogue коричневий має всі шанси стати найпопулярнішим кольором року. Одяг та аксесуари коричневого та його відтінків представили майже всі бренди на Тижнях моди.

Колір належить до універсальних кольорів, тож йому знайдеться місце у вашому гардеробі на літню пору. Це може бути жакет, футболка, балетки, сумка чи окуляри.