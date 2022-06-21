В декабре институт цвета Pantone выбрал главным трендом 2022 цвет Very Peri, назвав его новым оттенком синего с фиолетово-красными подтонами. После вторжения России в Украину Pantone представил новые цвета 2022 года. Ими стали "свободный" синий и "энергичный" желтый – цвета украинского флага.

Читайте также Бейонсе снялась для Vogue верхом на коне: роскошная фотосессия в экстравагантных образах

Многие бренды на Неделе моды представили вещи в голубом и желтом цвете. Цвета украинского флага прекрасно сочетаются между собой, поэтому мы рекомендуем обратить внимание на элементы гардероба, которые дополнят ваш летний look.

В коллекциях весна – лето 2022 года бренды Loewe, Ganni, Courreges, Stella McCartney, Jacquemus, Salvatore Ferragamo презентовали стильные вещи в голубом или желтом или лимонном цвете.

В нашей подборке советуем вам посмотреть стильные вещи и аксессуары в цвете "свободный синий" или голубой и "энергичный" желтый.

Спортивный костюм

Обувь

Рубашка

Жакет

Купальник

Платье

Бейсболка

Брюки

Сумка