У грудні інститут кольору Pantone обрав головним трендом 2022 року колір Very Peri, назвавши його новим відтінком синього з фіолетово-червоними підтонами. Після вторгнення Росії в Україну Pantone представив нові кольори 2022 року. Ними стали "вільний" синій та "енергійний" жовтий – кольори українського прапора.

Читайте також Бейонсе знялася для Vogue верхи на коні: розкішна фотосесія в екстравагантних образах

Чимало брендів на Тижні моди представили речі у блакитному та жовтому кольорі. Кольори українського прапора чудово поєднуються між собою, тож ми радимо звернути увагу на елементи гардероба, які доповнять ваш літній look.

У колекціях весна – літо 2022 бренди Loewe, Ganni, Courreges, Stella McCartney, Jacquemus, Salvatore Ferragamo презентували стильні речі в блакитному чи жовтому або лимонному кольорі.

У нашій добірці радимо вам придивитися до стильних речей та аксесуарів у кольорі "вільний синій" або блакитний та "енергійний" жовтий.

Спортивний костюм

Взуття

Сорочка

Жакет

Купальник

Сукня

Бейсболка

Штани

Сумка