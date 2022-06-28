Эксклюзивная капсульная коллекция SJP х ЦУМ Киев, разработанная в коллаборации с главной героиней сериала "Секс и город" и дизайнером собственного бренда обуви Сарой Джессикой Паркер, уже представлена в магазине и на сайте.

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Это впервые команда киевского ЦУМа презентует капсулу с международным брендом. Учитывая актуальные тенденции ЦУМ и команда бренда SJP by Sarah Jessiс Parker создали обувь в разнообразной вариации цветов, деталей и фурнитуры.

"Передаю свою любовь всем украинцам"

"Я рада познакомить вас с новыми моделями Carina, Windsor и Rampling, дизайн которых я разработала эксклюзивно для ЦУМ Киев. Надеюсь, вы будете так же в восторге от них, как и я. Передаю свою любовь всем украинцам", – заявила Сара Джессика Паркер .

Баинг-директор ЦУМа Ольга Чайка рассказала, что три эксклюзивных модели туфель на каблуке в розовом и сиреневом цветах изготовлены вручную лучшими обувными мастерами Италии и под пристальным наблюдением самой Сары Джессики Паркер.

SJP by Sarah Jessica Parker был основан Сарой в партнерстве с CEO Manolo Blahnik в 2014 году.



ЦУМ создал общую коллекцию с Сарой Джессикой Паркер / Фото из L'officiel



ЦУМ создал общую коллекцию с Сарой Джессикой Паркер / Фото из L'officiel



ЦУМ создал общую коллекцию с Сарой Джессикой Паркер / Фото из L'officiel



ЦУМ создал общую коллекцию с Сарой Джессикой Паркер / Фото из L'officiel

Сара Джессика Паркер поддерживает Украину

В первые дни войны голливудская звезда Сара Джессика Паркер произнесла слова поддержки Украине в своем официальном аккаунте в инстаграмме. Она также призвала помочь медикам и раненым в войне.

Сара запостила украинский флаг и призвала своей подписчиков помочь госпиталям и организациям, заботящимся о раненых гражданских и военных Украине.

Также артистка обратилась с просьбой поделиться с ней информацией о том, как можно напрямую помочь беженцам, вынужденным покинуть Украину в результате военной российской агрессии.