Первый звонок всегда был трепетным днем для школьников, пишет Fashion 24. Если бы дети еще не хотели прощаться с летом, начало осени всегда символизирует вступление в новую школьную жизнь.

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Не менее важным этот праздник является и для учителей, которые тщательно готовятся к новой программе учебного процесса, чтобы вложить детям ценные знания. Редакция подобрала несколько самых актуальных образов, которые могут примерить в этот день школьники разных классов, учителя и родители.

Что одеть на 1 сентября первоклассникам

Родители для первоклашек готовят особый наряд, поскольку этот день запечатлется в их памяти на всю жизнь. Традиционно мальчики и девочки одевают белый верх и черный низ. Сверху может быть белоснежная рубашка или блуза у девочек или вышиванка, а на низ – черная юбочка. Парни же одевают белую рубашку, которую сочетают со штанами.

На первый звонок в школу можно идти в школьной форме, поэтому к верху надо одеть черный, синий или бордовый жакет или жилетку и юбку или брюки из формы.

Беспроигрышным выбором на 1 сентября остается вышиванка. Первоклассники могут совместить ее со штанами, а вот девочки дополнить не только юбочкой или шортами, но и надеть полноценное платье-вышиванку.



Стильный образ на 1 сентября / Фото из инстаграма Владимира Остапчука



Стильный образ на 1 сентября / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Что надеть на 1 сентября старшеклассникам

Старшеклассницы могут аналогично повторить те же самые образы. Для девушек подойдет белая блуза с брюками и юбкой, а для парней – рубашка с брюками. Сейчас уже можно не останавливаться исключительно на белом цвете рубашки, а сделать ставку на вышиванке.

Можно выбирать любой цвет – от традиционной белой до голубой, хаки или черной. Парни все чаще любят носить вышиванки зеленого цвета, которые так любит примерять на себе президент Украины Владимир Зеленский.

А вот девушки создать красивый образ могут с помощью платья-вышиванки. В сети есть сотни вариантов, поэтому можно подобрать для себя любимый цвет и фасон.

Что надеть на 1 сентября учителю

Особого дресс-кода для учителей на День знаний нет, впрочем они находятся в центре внимания и также хотят выглядеть празднично. Чаще всего их можно увидеть в блузах и юбках, или в вышитых рубашках. Мужчины на линейку всегда выбирают рубашку в сочетании с черными или серыми брюками.



Стильный образ на 1 сентября / Фото с Pinterest



Стильный образ на 1 сентября / Фото Pexels

Что одеть родителям на 1 сентября

Родители могут ориентироваться на собственные предпочтения. Мамы могут примерить различные брючные костюмы, особенно в стиле Old Money, которые состоят из жилетки и брюк палаццо. Папы могут быть в классической рубашке и брюках или белой футболке в сочетании с брюками. Важно только, чтобы образ не выглядел обыденно.

На территории интернета можно заметить множество магазинов, которые предлагают совместные образы для всей семьи, поэтому охотно родители могут совместить вышиванку одного цвета и фасона вместе. Кроме того, это будет прекрасная возможность примерить вещь еще неоднократно на любой государственный или религиозный праздник.

Бабушки с дедушками уже могут одевать традиционные костюмы или кардиганы с юбкой или брюками. Важно выбирать сдержанный стиль, в котором им будет легко и комфортно.