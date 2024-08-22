В 2024 году страна будет отмечать 33-ю годовщину провозглашения Независимости Украины, пишет Fashion 24. Уже традиционно этот день не обходится без вышиванки. Для украинцев вышиванка – это не просто одежда, а определенный оберег. К этому элементу гардероба мы относимся с особым трепетом и любовью.

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Издавна вышиванка для украинцев имела сакральное значение, поэтому узоры, которые наносили по рубашке, рукавах и воротниках имели особый смысл. Вышиванка является важной частью культуры украинского народа, поэтому одеть ее на День Независимости – это гордость и демонстрация эксклюзивного элемента праздничного национального наряда.

У многих из нас, видимо, уже есть определенная коллекция вышиванок, впрочем бренды ежегодно предлагают все новые и интересные варианты, которые просто невозможно обойти. А еще новая вышиванка в гардеробе никогда не будет лишней. Во многих интернет-магазинах есть впечатляющий ассортимент вышиванки и вышитого платья для детей, женщин и мужчин, поэтому делимся с вами самыми популярными из них.

Вышиванки для детей

Вышиванки для женщин

Вышиванки для мужчин

Все эти вышиванки легко сочетаются со штанами, джинсами, юбками, шортами или любой обувью. Мужчины могут одевать лоферы и кроссовки, а женщины и дети могут сочетать ваши платья или рубашки с балетками или босоножками.