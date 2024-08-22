Перший дзвоник завжди був трепетним днем для школярів, пише Fashion 24. Якби діти ще не хотіли прощатися з літом, початок осені завжди символізує вступ у нове шкільне життя.

Дивіться також Де купити вишиванки на День Незалежності для жінок, дітей та чоловіків: найкращі магазини

Не менш важливим це свято є й для вчителів, які ретельно готуються до нової програми навчального процесу, щоб вкласти дітям цінне знання. Редакція підібрала кілька найактуальніших образів, які можуть приміряти в цей день школярі різних класів, вчителі та батьки.

Що одягнути на 1 вересня першокласникам

Батьки для першачків готують особливе вбрання, оскільки цей день закарбується у їхній пам’яті на все життя. Традиційно хлопчики та дівчатка одягають білий верх та чорний низ. Зверху може бути білосніжна сорочка чи блуза у дівчаток або вишиванка, а на низ – чорна спідничка. Хлопці ж одягають білу сорочку, яку поєднують зі штанами.

На перший дзвоник у школу можна йти в шкільній формі, тож до верху треба одягнути чорний, синій чи бордовий жакет або жилетку та спідницю або штани з форми.

Безпрограшним вибором на 1 вересня залишається вишиванка. Першокласники можуть поєднати її зі штанами, а от дівчатка доповнити не лише спідничкою чи шортами, але й одягнути повноцінну сукню-вишиванку.



Стильний образ на 1 вересня / Фото з інстаграму Володимира Остапчука



Стильний образ на 1 вересня / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Що одягнути на 1 вересня старшокласникам

Старшокласниці можуть аналогічно повторити ті ж самі образи. Для дівчат підійде біла блуза зі штанами і спідницею, а для хлопців – сорочка зі штанами. Зараз вже можна не зупинятися виключно на білому кольорі сорочки, а зробити ставку на вишиванці.

Можна обирати будь-який колір – від традиційної білої до блакитної, хакі чи чорної. Хлопці дедалі частіше люблять носити вишиванки зеленого кольору, які так полюбляє приміряти на собі президент України Володимир Зеленський.

А от дівчата створити красивий образ можуть за допомогою сукні-вишиванки. У мережі є сотні варіантів, тож можна підібрати для себе улюблений колір та фасон.

Що одягнути на 1 вересня вчителю

Особливого дрес-коду для вчителів на День знань немає, втім вони перебувають у центрі уваги й також хочуть виглядати святково. Найчастіше їх можна побачити у блузах та спідницях, або ж у вишитих сорочках. Чоловіки на лінійку завжди обирають сорочку в поєднанні з чорними чи сірими штанами.



Стильний образ на 1 вересня / Фото з Pinterest



Стильний образ на 1 вересня / Фото Pexels

Що одягнути батькам на 1 вересня

Батьки можуть орієнтуватися на власні вподобання. Матусі можуть приміряти різноманітні штанні костюми, особливо у стилі Old Money, які складаються з жилетки та штанів палаццо. Татусі можуть бути у класичній сорочці та штанах чи білій футболці в поєднанні зі штанами. Важливо лише, щоб образ не виглядав буденно.

На теренах інтернету можна помітити безліч магазинів, які пропонують спільні образи для всієї родини, тому залюбки батьки можуть поєднати вишиванку одного кольору й фасону разом. Окрім того, це буде чудова можливість приміряти річ ще неодноразово на будь-яке державне чи релігійне свято.

Бабусі з дідусями вже можуть одягати традиційні костюми чи кардигани зі спідницею або штанами. Важливо обирати стриманий стиль, в якому їм буде легко та комфортно.