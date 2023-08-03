Чтобы разнообразить свои образы, присмотритесь к нескольким популярным альтернативным вариантам на лето, пишет 24 Канал.

К слову Бра в образах – изюминка женственности: безупречные образы, не выглядящие вульгарно

Присмотритесь к низам, которыми довершают свои образы инфлюэнсеры и попробуйте разнообразить свой ансамбль вещей, которые станут достойной заменой дениму.

Шорты

Летом шорты актуальны, поскольку мы чаще всего их одеваем, когда на улице жара. Шорты удачно сочетаются с любым верхом и обувью.

Юбка макси

В этом году особую популярность приобрела юбка макси. Без нее просто невозможно представить трендовый образ. В основном модницы совмещают длинные юбки с базовым верхом – белой или черной майкой или футболкой и легкой обувью – сандалиями или кроссовками.

Брюки палаццо

Легкие широкие штаны летом – лучшая альтернатива джинсам. Модницы носят их с вольными рубашками и соломенными сумками.

Пижамные штаны

Брюки из пижамной эстетики все больше набирают популярность. Инфлюэнсерки выбирают штаны в вертикальную полоску и совмещают с любимыми белыми или голубыми рубашками.