Чтобы разнообразить свои образы, присмотритесь к нескольким популярным альтернативным вариантам на лето, пишет 24 Канал.
К слову Бра в образах – изюминка женственности: безупречные образы, не выглядящие вульгарно
Присмотритесь к низам, которыми довершают свои образы инфлюэнсеры и попробуйте разнообразить свой ансамбль вещей, которые станут достойной заменой дениму.
Шорты
Летом шорты актуальны, поскольку мы чаще всего их одеваем, когда на улице жара. Шорты удачно сочетаются с любым верхом и обувью.
Юбка макси
В этом году особую популярность приобрела юбка макси. Без нее просто невозможно представить трендовый образ. В основном модницы совмещают длинные юбки с базовым верхом – белой или черной майкой или футболкой и легкой обувью – сандалиями или кроссовками.
Брюки палаццо
Легкие широкие штаны летом – лучшая альтернатива джинсам. Модницы носят их с вольными рубашками и соломенными сумками.
Пижамные штаны
Брюки из пижамной эстетики все больше набирают популярность. Инфлюэнсерки выбирают штаны в вертикальную полоску и совмещают с любимыми белыми или голубыми рубашками.