Щоб урізноманітнити свої образи, придивіться до кількох найпопулярніших альтернативних варіантів на літо, пише 24 Канал.

До слова Бра в образах – родзинка жіночності: бездоганні образи, які не виглядають вульгарно

Придивіться до низів, якими довершують свої образи інфлюенсери та спробуйте також урізноманітнити свій ансамбль речей, які стануть гідною заміною деніму.

Шорти

Влітку шорти є актуальними, оскільки ми найчастіше їх одягаємо, коли надворі спека. Шорти вдало поєднуються з будь-яким верхом та взуттям.

Спідниця максі

Цього року особливої популярності набула спідниця максі. Без неї просто неможливо уявити трендовий образ. Здебільшого модниці поєднують довгі спідниці з базовим верхом – білою чи чорною майкою або футболкою та легким взуттям – сандалями чи кросівками.

Штани палаццо

Легкі широкі штани влітку – найкраща альтернатива джинсам. Модниці носять їх з вільними сорочками та солом’яними сумками.

Піжамні штани

Штани з піжамної естетики все більше набирають популярності. Інфлюенсерки обирають штани у вертикальну смужку та поєднують з улюбленими білими чи блакитними сорочками.