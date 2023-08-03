Цього сезону дизайнери продемонстрували величезну кількість бра, які чудово виглядають в парі з сорочками оверсайз, жакетами, спідницями максі чи штанами палаццо.

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Модниці приміряють на собі моделі з деніму, шкіри, шовку, а також мереживні та в’язані. А от сміливі фешіоністи обирають їх як самостійний топ, а от затяті модниці приміряють бра поверх сорочки, створюючи не менш стильний вигляд.

Фешіоністи обирають бра на прогулянки європейськими містами або на відпочинок узбережжям чи взагалі на святкові події. Рекомендуємо вам надихнутися стильними образами від інфлюенсерів, які ви можете легко повторити.

Одягайте бра до костюмів, що складаються з жакета і штанів чи спідниці, приміряйте разом з сорочкою оверсайз та лляними штанами. Можете одягати бра під прозорі сукні, як це зробила Емілі Сіндлев та Жюлі Феррері. Гарно бра виглядає навіть в кежуальному образі, якщо поєднати його з джинсами та жакетом.



Стильні образи з бра / Фото з Elle



Стильні образи з бра / Фото з Elle



Стильні образи з бра / Фото з Elle



Стильні образи з бра / Фото з Elle



Стильні образи з бра / Фото з Elle



Стильні образи з бра / Фото з Elle



Стильні образи з бра / Фото з Elle