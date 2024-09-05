Чем заменить джинсы, если они надоели: список актуальных брюк

Джинсы являются нашей незаменимой базой в гардеробе, поэтому без них сложно представить свой образ. Однако со временем они надоедают, поэтому хочется создать что-то интереснее на основе других изделий. Отличной альтернативой джинсам являются брюки.

Для модных девушек порцией вдохновения в интернете служат стильные инфлюенсерки, которые постоянно демонстрируют на себе красивые образы. Попробуйте осенью еще промиксовать над своим стилем и добавить несколько аутфитов на основе брюк, которые станут ничем не хуже, чем джинсы.

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Советуем начать выбор с базовых классических брюк палаццо. Они прекрасно сочетаются с нарядами для офиса или прогулок. Широкие брюки идеально стилизуются с блузами, рубашками и жакетами и выглядят ничем не хуже с футболками, майками или топами.

Для элегантного вида можете делать ставку на монохромность или довершать аутфиты босоножками на каблуках, или слингбэками. А вот для кэжуального образа можете подобрать кеды или балетки.

Для тех девушек, которые любят выделяться из толпы, советуем попробовать на себе брюки в принт – анималистический или в полоску. Такие брюки являются основой образа, поэтому вам придется лишь довершить аутфит с помощью базовой майки или футболки.

Некоторые модницы любят создать образ на основе спортивных штанов. Sport aesthetic тоже занимает видное место в гардеробе стильных девушек. Такие брюки можно дополнять обычными футболками или создавать что-то особенное и довершать жакетами, впрочем последняя стилизация для девушек, которые не боятся экспериментов.

В демисезонный период вы еще можете адаптировать в свой гардероб брюки из кружева. Носите их с трендовыми туниками, базовыми футболками оверсайз или красивыми лонгсливами.

Кроме того, осенью еще с легкостью можно дополнять образы брюки из шелка или сатина. Носите их с рубашками из того же материала, как костюм или сочетайте с любым верхом – от базы до классики.

Если же захочется иногда добавить денима в свои образы, не забывайте о стильных белые джинсы, которые имеют непревзойденный вид в паре с белой или черной футболкой, рубашкой или даже бомберами или кожаной курткой.

А еще добавим, что все эти штаны вы сможете совместить с интересным трендом, который возвращается в моду в этом году. Дизайнеры ввели в осенние тренды классический свитер американского дедушки 1990-х годов, который станет модным акцентом сезона. Это свитер аргайл в ромбы, который будет мегапопулярным уже совсем скоро.